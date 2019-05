Die Kärntner FPÖ-Spitzenkandidatin appelliert an die Wähler: "Jeder kann mitentscheiden, in welche Richtung sich die EU entwickeln soll." Die AHS-Lehrerin ist auf der Bundesliste auf Platz sechs gereiht.

Die Kärntner FPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Dieringer-Granza © KLZ/Markus Traussnig

Parlamentserfahrung hat die Kärntner FPÖ-Spitzenkandidatin für die EU-Wahlen, Elisabeth Dieringer-Granza (44) bereits: Sie sitzt seit 2018 im Kärntner Landtag, ist auch Gemeinderätin in Villach. Jetzt will die mit einem Sizilianer verheiratete zweifache Mutter, die in Drobollach lebt und an einer AHS unterrichtet, ins EU-Parlament. Auf der FPÖ-Bundesliste ist sie auf Platz sechs gereiht. Die FPÖ hat derzeit vier Sitze im EU-Parlament. Wobei Dieringer-Granza hofft, über ein Nachrücken doch ein Mandat zu bekommen. Ihr Wahlziel ist "ein Zweier vor dem Ergebnis". Zuletzt hatte die FPÖ in Kärnten 20,2 Prozent, österreichweit 19,72 Prozent. Dieringer-Granza ist auch stellvertretende und gerade erst wiedergewählte FPÖ-Landesparteichefin und Landesobfrau der Initiative freiheitlicher Frauen. Sie war Vizepräsidentin des Kärntner Landesschulrates.

