Bis zu 450 Euro monatlich zahlen Eltern in Kärntner Kinderbetreuungseinrichtungen. Um zu hohe Tarife künftig zu verhindern, plant das Land eine Fördereckelung (Symbolfoto) © oksix - stock.adobe.com

Es seien zwar nur wenige Betreuungseinrichtungen, die seit der Einführung des „Kärntner Kinderstipendiums“ ihre Elternbeiträge deutlich erhöht hätten – dennoch will das Land so ein Vorgehen in Zukunft verhindern. „Derzeit laufen die Verhandlungen zum neuen Kinderbetreuungsgesetz. Man will darin Sockelbeträge einführen, bei den Elternbeiträgen, aber auch bei Bastelbeiträgen oder Kosten für Sprachförder- und Musikstunden“, erklärt Betina Germann aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

