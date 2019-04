Kleine Zeitung +

Nachfolger für Alois Schwarz Vorarlberger Bischof Elbs vor Wechsel nach Kärnten?

Medien in Tirol und Vorarlberg deuten bevorstehende personelle Weichenstellungen an. Laut Tiroler Tageszeitung soll Entscheidung in Rom auf Benno Elbs gefallen sein. Als Visitator kennt er Kärntner Kirche.