Ein Foto aus dem Jahr 2014: Sebastian Schuschnig (links) und Sebastian Kurz arbeiteten in der JVP eng zusammen © APA/GERT EGGENBERGER

Die Kärntner ÖVP vollzieht eine Rochade in ihrem Regierungsteam. Ulrich Zafoschnig (52) scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus der Landesregierung aus. Sein Nachfolger wird Landesparteisekretär Sebastian Schuschnig, wie Landesparteichef Martin Gruber am Montagabend bestätigte. Er hat den Juristen dem Parteivorstand vorgeschlagen, das Votum des Parteigremiums sei einstimmig ausgefallen, so Gruber. Zafoschnig ist Anfang Feber schwer erkrankt, der Genesungs-und Rehabilitationsprozess habe sich schwierig gestaltet. Gruber hat Zafoschnig am Wochenende zu Hause besucht. Da habe ihm der Noch-Landesrat seine Entscheidung mitgeteilt, dass er wegen der kräfteraubenden Rehabilitation seine Funktion als Regierungsmitglied zurücklege. Vor diesem Hintergrund wurde für Montagabend kurzfristig die Parteivorstandssitzung einberufen. Diesem hat Gruber dann Schuschnig als zweites ÖVP-Regierungsmitglied vorgeschlagen. Er sei einer seiner engsten Mitarbeiter, so Gruber.

