Ein Jahr Landesregierung"Kärnten überholt alte Zeiten in Richtung Normalität"

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle © KLZ/Markus Traussnig

Die erste Koalitionsregierung in Kärnten ist seit einem Jahr im Amt. Wie lautet Ihr Zeugnis?

KATHRIN STAINER-HÄMMERLE: Wenn man an die Geburtswehen denkt, ist es erstaunlich ruhig, rund und glatt gelaufen. Atmosphärisch habe ich das Gefühl, dass die ÖVP sich nicht nur gedrängt fühlt. Es gibt konstruktive Zusammenarbeit. Der Regierung ist durch die allgemeine Konjunkturlage einiges an Erfolgen in den Schoß gefallen, was gute Stimmung verbreitet: Die Infineon-Investition, gute Arbeitsmarktdaten, Rückgang der Arbeitslosigkeit, steigendes Steueraufkommen. Das befriedigt vor allem VP-Klientel.

