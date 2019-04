Caritas-Chef Landau"Wir müssen pflegende Angehörige stärker entlasten"

Facebook

Präsident Landau (rechts) im Gespräch mit Herrn Leo und Kärntens Caritas-Chef Marketz im Eggerheim für Obdachlose in Klagenfurt © KLZ/Weichselbraun

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie in Kärnten Caritas-Einrichtungen wie das Eggerheim für Obdachlose besuchen? Gibt es Unterschiede zu anderen Bundesländern?

MICHAEL LANDAU: Das, was uns als Caritas ausmacht, ist die tägliche Arbeit von Mensch zu Mensch. Angebote wie hier im Eggerheim leben stark von Freiwilligenarbeit. Die Caritas Kärnten sucht Freiwillige. Es gibt in Österreich einen guten Grundwasserspiegel der Nächstenliebe. Wir sind als kirchliche Hilfsorganisation an den Ränder der Gesellschaft, an den Rändern des Lebens gefordert.

