Peter Kaiser, seit 2010 Vorsitzender der Kärntner SPÖ, hat in der Partei keine Gegner. Er steht vor der Wiederwahl. Die Partei ist geschlossen wie lange nicht - und in der Kritik an Rendi-Wagner "diszipliniert".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bundesparteichefin Rendi-Wagner und Peter Kaiser, Kärntner SPÖ-Chef © Bauer

Die Ersten, die den EU-Wahlkampf in Kärnten offiziell eröffnen, sind die Sozialdemokraten. Die Roten haben ihren ordentlichen 35. Landesparteitag („Für Kärnten gewinnen“) laut Landesgeschäftsführer Andreas Sucher extra so terminisiert, dass dabei auch der Startschuss für den EU-Wahlkampf erfolgt. Am 13. April werden im Congress Center in Villach die 549 Delegierten bzw. insgesamt bis zu 800 Leute erwartet. Die Kärntner SPÖ eröffnet den Wahlkampf damit eine Woche nach der Bundespartei, präsentiert Kandidaten und Inhalte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.