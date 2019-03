In der Diskussion um Nacht- und Sonntagzulagen attackiert Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy die Gewerkschaft. Die Finanzierung sei ohne mehr Zuschüsse nicht möglich, sagt er.

Peter Ambrozy, Präsident des Kärntner Roten Kreuzes © Markus Traussnig

Der Kärntner Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy ist nicht mehr gut auf seinen Betriebsrat und die Gewerkschaft zu sprechen. Einen Tag nachdem diese eine Betriebsversammlung ankündigten und Streiks in Aussicht stellten, nahm Ambrozy am Mittwoch mit scharfen Worten Stellung. „Diese Kampfmaßnahmen sind vollkommen überzogen“, sagt der Kärntner Rotkreuz-Präsident, der „imageschädigende Aktivitäten“ der Gewerkschaft sieht und in weiterer Folge sogar ein „Wegbrechen der Spenden“ befürchtet.

