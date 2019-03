LR Daniel Fellner''Wir verbauen immer mehr Boden, das ist Wahnsinn''

Facebook

Das Bauen auf der grünen Wiese, fern von Siedlungsstrukturen, soll eingedämmt werden © Fotolia

Bereits die Vorgängerregierung, die Dreierkoalition, wollte ein neues Raumordnungsgesetz verabschieden, was nicht gelungen ist. Jetzt ist die SPÖ-ÖVP-Regierung seit einem Jahr im Amt, und immer noch gibt es kein neues Gesetz. Was ist das Problem?

Daniel Fellner: Es gab zuletzt vier verschiedene Entwürfe und die Bedenken verschiedenster Interessenvertreter. Ich wollte bei Null beginnen und habe mit dem Koalitionspartner ÖVP die Ziele definiert, was wir im Gesetz haben wollen. Wir haben sinkende Bevölkerungszahlen und verbauen und versiegeln immer mehr Boden. Das ist Wahnsinn.

