Philip Kucher übernimmt die Funktion des SPÖ-Gesundheitssprechers. © Markus Traussnig

Ehrenvolle Aufgabe für den Kärntner Nationalratsabgeordneten Philip Kucher (37). Er übernimmt im Parlament von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner ab sofort die Funktion des SPÖ-Gesundheitssprechers. Die studierte Medizinerin will sich offensichtlich stärker auf ihre Führungsrolle in der Partei konzentrieren. Sie lobt Kucher als „jungen, wortgewaltigen Politiker“. Kucher, ehemaliger Leiter des Rennerinstituts in Kärnten, ist seit 2013 Nationalratsabgeordneter und seit 2015 ehrenamtlicher Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes in Klagenfurt.

