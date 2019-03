Heinrich Traumüller spricht in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" von "politischen Insider-Informationen aus Kärnten".

"Die Entscheidung traf Jörg Haider", so Traumüller im "profil" © APA/Hans Punz

In der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" bezeichnet Heinrich Traumüller nicht Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser als etwaigen Profiteur der Buwog-Affäre, sondern den verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider. Traumüller - er war Kabinettschef im Finanzministerium unter Grasser und später als Beamter maßgeblich in die Buwog-Privatisierung involviert - legt im "profil"-Interview seine Sichtweise der Affäre dar. "Die Entscheidung traf Jörg Haider", so Traumüller.