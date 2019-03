Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© RioPatuca Images/Stock.adobe.c

Die in Kärnten angekündigte, gesetzliche Einschränkung der Verwendung von Glyphosat soll am 28. März im Kärntner Landtag beschlossen werden. Das kündigten Vertreter der Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP am Dienstag anlässlich der Sitzung des zuständigen Ausschusses an. Glyphosat und zahlreiche weitere Mittel werden für Private verboten, Landwirte dürfen sie aber weiterhin einsetzen.

Mehr zum Thema Landespolitik EU stimmt Kärntens Glyphosat-Verbot zu