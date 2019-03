Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günter Bauer, Direktor des Kärntner Landesrechnungshofes © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Die Liste ist lang: Prüfung ausgegliederter Rechtsträger des Landes (FPÖ-Antrag), Überprüfung der Kärnten Netz GmbH (ÖVP-Antrag), Prüfung der Schuldentwicklung in Klagenfurt am Beispiel des Verkaufs der Benediktinerschule (FPÖ-Antrag). Nun eine vom Team Kärnten geforderte Überprüfung der Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens, die am Donnerstag im Kontrollausschuss des Landtags beschlossen wurde. „Bei der Landtagssitzung am 28. März kann das Ersuchen endgültig auf den Weg gebracht werden“, sagt Parteichef Gerhard Köfer. Vermutlich einstimmig – wie seit Jahren üblich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.