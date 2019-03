Facebook

Das Einsatzkommando Cobra ist in Klagenfurt dabei © Kulmer

In Kärntner ÖVP-Kreisen wird im Vorfeld des heutigen politischen Aschermittwochs gleich mehrfach auf Einzigartigkeiten hingewiesen. Zum Einen gibt es ein Großaufgebot an Sicherheitskräften. Neben Vertretern des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie 40 Personen eines privaten Sicherungsdienstes ist am Abend in der Klagenfurter Messehalle auch das Einsatzkommando Cobra anwesend. Der Schutz gilt zum einen Ehrengast Bundeskanzler Sebastian Kurz, vor allem aber dem Bürgermeister von Kiew und Ex-Box-Weltmeister Vitali Klitschko. Für die über 1000 erwarteten Besucher, die sich anmelden mussten, wird es Taschenkontrollen geben.

