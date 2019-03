Facebook

Am Dienstag endet in Kärnten die Frist für die Einschreibung in Pflichtschulen © APA/PUNZ (Sujetfoto)

Heute, Dienstag, endet die Einschreibungsfrist an Kärntens Pflichtschulen, auch in den 230 Volksschulen. Dass es nicht alle Eltern von Taferlklasslern mit dem Schuleinschreibungstermin so genau nehmen, zeigt der Fall einer Volksschule: Da sind mehr als zehn Eltern nicht zur Schulanmeldung am vereinbarten Termin erschienen - unentschuldigt. Folge: Die Schulleitung muss mit den Eltern Kontakt aufnehmen und einen neuen Termin vereinbaren.

