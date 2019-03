Facebook

Die fünf Spitzenkandidaten (von links): Günther Goach, Birgit Niederl, Manfred Mischelin, Christian Struger und Cristina Tamas © Fotomontage APA (2), KK (3), Fritz-Press

Ob Bildung, Wohnen, Pendeln, Arbeitszeiten, Pflege, Konsumentenschutz: In all diesen Themen wird die Arbeiterkammer als gesetzliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer gegenüber Regierung und/oder Landtag aktiv. Den politischen Kurs der Arbeiterkammer, die auch eine wichtige und mit 700.000 Beratungen im Jahr oft kontaktierte Kärntner Serviceeinrichtung ist, können die Arbeitnehmer selbst bestimmen. Bei der AK-Wahl, die in Kärnten heute beginnt und bis 13. März dauert, geht es um die Aufteilung der 70 Sitze in der Vollversammlung, dem Arbeitnehmer-Parlament. 170.000 Kärntner sind wahlberechtigt.

