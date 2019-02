Facebook

Seit 1.Jänner erhalten Häuslbauer in Kärnten höhere Förderungen © Fotolia

Seit 1.Jänner gelten in Kärnten neue Richtlinien für die Wohnbauförderung. "Damit können wir", so Wohnbaureferentin Gaby Schaunig (SPÖ) bei der heutigen Pressekonferenz, "flexibel auf die Wünsche der Bevölkerung eingehen". Weil vieles Neu ist in den Richtlinien wird die Wohnbau-Abteilung des Landes auf der Häuslbauermesse in Klagenfurt (22. bis 24.Februar) einen Informationsstand (Halle V/Stand 13) einrichten.

