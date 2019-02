Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Köberl löschte dieses Posting nach einigen Stunden © APA, Screenhost

Nach heftiger öffentlicher Kritik kommt jetzt Bewegung in die Causa Hannes Köberl. Die Disziplinarkommission des Landes wird prüfen, sein Asfinag-Mandat hat Köberl mittlerweile zurückgelegt. Weitere Details lesen Sie hier. Der rote Personalvertreter und Landesbeamte hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Facebook-Posting wörtlich als "Nobelhure der Neonazi" bezeichnet. Nach viel öffentlicher Kritik und einigen Stunden löschte Köberl, er sitzt auch im Aufsichtsrat der Asfinag Service GmbH, das Posting. Er sprach von einem "Fehler in der Emotion", hatte aber Politiker auch schon als "Trottel" oder "Oberstiazla" bezeichnet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.