Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kärntens Schülervertreter wollen eine Aufweichung des Rauchverbotes © APA/DPA/Hollermann

Der Ausschuss für Generationen im Kärntner Landtag muss sich kommende Woche mit einem unerwarteten Antrag des Schülerlandtags auseinandersetzen. Das Schülerparlament, in dem die Landesschülervertreter und die Schulsprecher sitzen, will das Rauchverbot an Schulen aufweichen und fordert die Wiedereinrichtung von Raucherbereichen.