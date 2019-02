Einstimmige Bestellung des Schaunig-Mitarbeiters Markus Hornböck zum Babeg-Geschäftsführer durch die Eigentümer Land, Bund und KWF an die Seite von Hans Schönegger, der 2020 in Pension geht.

© babeg.at/Puch Johannes

Fließender Generationswechsel in der Babeg, der Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft. An der Seite von Hans Schönegger, der 2020 in Pension geht, wird ab 1. April Markus Hornböck als zweiter Geschäftsführer tätig. Seine Bestellung war schon im Vorfeld von FPÖ-Seite als Proporz-Postenschacher kritisiert worden, weil Hornböck bisher im Büro von Finanzreferentin Lhstv. Gaby Schaunig (SPÖ) für Digitalisierung und Landesbeteiligungen zuständig war. Zugleich war kolportiert worden, dass der einstige ÖVP-Vize-Klubdirektor und Ex-Kabeg-Finanzvorstand Martin Payer gute Karten für die Nachfolge von Landesrat Ulrich Zafoschnig (ÖVP) als Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV) habe.

