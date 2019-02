Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günther Goach ist seit 2002 Kärntner AK-Präsident und erneut Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Gewerkschafter © KK/AK

In gut einem Monat, am 4. März (bis 13. März) starten in Kärnten die Arbeiterkammerwahlen. Rund 170.000 Frauen und Männer sind wahlberechtigt, an die 10.000 mehr als vor fünf Jahren. Das Plus resultiert vor allem aus der Zunahme von (Teilzeit-)Jobs wegen der guten Wirtschaftslage. Die Wähler bestimmen, wie die Sitze in der 70-köpfigen Vollversammlung, dem Parlament der Arbeiterkammer, aufgeteilt werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.