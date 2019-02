Facebook

Vor einigen Tagen protestierten die Rotkreuz-Mitarbeiter © Gewerkschaft

Mit deftigen Worten hatte er sich vergangen Woche in einem offen Brief an seinen Parteifreund gewandt. Hermann Lipitsch, SPÖ-Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida, warf dem Kärntner Rotkreuz-Präsidenten Peter Ambrozy „mangelnde Wertschätzung“ gegenüber den Mitarbeitern vor. Der Betriebsrat fordert seit langem Wochenend- und Nachtzulagen für Rettungssanitäter und Leitstellenmitarbeiter. Zuletzt hatte es schon eine Protestaktion gegeben. „Wir lassen uns nicht erpressen“, erklärte Ambrozy. Der Aufforderung von Lipitsch nach einer Gesprächsrunde leistet er jetzt aber Folge. Kommenden Mittwoch wird es eine solche mit je vier Vertretern auf beiden Seiten geben.

