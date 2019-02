Über die hohen Strompreise in Kärnten wurde am Donnerstag im Landtag heftig diskutiert. Die ÖVP brachte einen Antrag auf Prüfung der Kelag-Tochter "Kärnten Netz" durch den Landesrechnungshof ein.

Nach den letzten Unwettern waren die Monteure der Kärnten © Kärnten Netz GmbH.

Die von Gernot Darmann (FPÖ) thematisierten Strompreise sorgten am Donnerstag im Landtag für eine hitzige Debatte. Die Stromnetzkosten seien im Jahresvergleich um 14 Millionen Euro gestiegen, betont der FPÖ-Chef. Nirgends seien die Strompreise so hoch wie in Kärnten.