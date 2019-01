In einem offenen Brief an Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy findet Gewerkschaftschef Hermann Lipitsch klare Worte. Er befürchtet eine "endgültige Eskalation der Situation". Heftige Kritik vonseiten der FPÖ.

© Rotes Kreuz/KK

Im Gehaltsstreit beim Roten Kreuz in Kärnten geraten jetzt zwei Kärntner SPÖ-Granden aneinander. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft vida, Hermann Lipitsch, mischt sich mit einem offenen Brief an Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy in den Konflikt ein.