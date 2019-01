Facebook

In der Vorwoche kam die Visitationsgruppe zum Erstgespräch mit dem Domkapitel ins Bischöfliche Palais in Klagenfurt © KLZ/Markus Traussnig

Diesen Freitag und Samstag steht die zweite Runde der Visitationsgruppe in der Kärntner Kirche an. Es geht um zehn Jahre der Kärnten-Ära von Bischof Alois Schwarz sowie um die Zeit der Interimsführung mit Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner kommt mit dem gesamten sechsköpfigen Team. Auch Bischof Benno Elbs aus Vorarlberg ist dabei. Diesmal ist man im Stift St. Georgen am Längsee einquartiert, auch die Gespräche werden dort geführt. Es ist ein Bistumsbetrieb, der mit im Fokus der Untersuchungen steht, weil dort in der Ära von Schwarz und Bildungshausleiterin Andrea Enzinger sehr viel Geld investiert wurde.

