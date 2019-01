Facebook

Landeshauptmann Peter Kaiser (zweiter von links) konnte unter anderem Juergen Maurer (zweiter von rechts) begrüßen © KLZ/Weichselbraun

20.45 Uhr: Sehr emotionell zeichnet Landeshauptmann Kaiser das Zukunftsbild Kärntens. Er nennt eine Voraussetzung für das Gelingen der Zukunft: "Wir müssen alles dafür tun, dass die Leute im Land bleiben und Weggezogene wieder zurück nach Hause kommen." Und: Das Bildungsangebot im Land muss so ausgebaut werden, dass die Wirtschaft in ihrem Wachstum auf gut ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen kann. Wie schon mehrfach angekündigt will die Regierung Kärnten zum kinderfreundlichsten Land Europas machen und dafür sorgen, dass Eltern für die Betreuung ihrer Kinder nichts mehr bezahlen müssen. An die Wähler im Land richtete Kaiser den Appell, sich an den bevorstehenden Europa-Wahlen zu beteiligen und dabei zu bedenken, dass die Europäische Union den Menschen die längste Friedensperiode der Geschichte beschert hat.



