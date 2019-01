In Hinblick auf Vorwürfe gegen Bischof Alois Schwarz stellt Salzburger Erzbischof grundsätzlich klar: "Es kann in der Kirche nicht sein, dass viel Vermögen in einer Hand ist."

Erzbischof Lackner steht an der Spitze des Visitationsteams © Markus Traussnig

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner plädiert für mehr Kontrolle bei der Verwaltung von kirchlichen Vermögen. In einem Interview mit der Kärntner Kirchenzeitung "Sonntag" erklärte er in Hinblick auf die Vorwürfe gegen den ehemaligen Kärntner Bischof Alois Schwarz, er glaube generell, dass es "in der Kirche nicht sein kann, dass viel Vermögen in einer Hand ist".