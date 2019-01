Im März erfolgt der Spatenstich für den Neubau der Psychiatrischen Klinik in Klagenfurt. Wesentliche Umbauten in den Spitälern Villach und Wolfsberg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Spatenstich für den Neubau der Psychiatrischen Klinik erfolgt im März 2019. © Kabeg

Im heurigen März erfolgt der Spatenstich zum Neubau der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Klagenfurter Klinikum. Das bestehende Gebäude ist das älteste am Krankenhaus-Areal und bedarf dringen der Erneuerung. Wie Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel bei der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag mitteilte, werden 42 Millionen Euro investiert. Die Inbetriebnahme ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.