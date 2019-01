Facebook

Vergangene Woche ist in Deutschland der langjährige AfD-Spitzenpolitiker André Poggenburg aus der Partei ausgetreten und hat mit einigen Mitstreitern gleich eine neue gegründet. „Aufbruch deutscher Patrioten“ (AdP) nennt sich die Partei Poggenburgs, der seit jeher als besonders rechtsnational ausgerichteter AfD-Politiker galt. Mit seiner neuen Partei will der frühere AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten. Für Aufsehen sorgt das Zeichen der Partei – eine Kornblume, davor die schwarz-rot-goldene Flagge. In den 1930-Jahren war die blaue Kornblume das Erkennungszeichen verbotener Nationalsozialisten in Österreich. Die FPÖ, deren Politiker die Blume oft bei Angelobungen trugen, bezeichnete die Kornblume hingegen als „Symbol für die bürgerliche Freiheitsbewegung“.

