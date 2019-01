Facebook

ÖBB-Vorstandschef Matthä, Verkehrsminister Hofer, Mobilitäts-Landesreferent Zafoschnig (von links) © KK/Büro Zafoschnig

Demonstrative Einigkeit legten Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), Kärntens Verkehrsreferent Ulrich Zafoschnig (ÖVP) und ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä in Wien an den Tag, als sie stolz die Neuigkeiten des Verkehrsdienstevertrages (VdV) für Kärnten präsentierten. Man dankte einander für harte aber faire Verhandlungen, bis 2028 ist der öffentliche Verkehr in und nach Kärnten gesichert.