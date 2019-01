Facebook

Erzbischof Franz Lackner beginnt am Montag mit der Visitation der Katholischen Kirche Kärnten © APA/GEORG HOCHMUTH

1. Was bedeutet die apostolische Visitation der Kärntner Kirche, die am Montag beginnt?

Es soll eine „transparente Klärung“ sein, die im Auftrag des Papstes erfolgt. Während jeder Bischof routinemäßig seine Pfarren visitiert, ist eine apostolische Visitation selten und anlassbezogen. In Kärnten sind die Vorwürfe gegen Bischof Alois Schwarz in seiner Ära in der Diözese Gurk-Klagenfurt der Anlass. „Eine Unruhe, die die Diözese seit Jahren erfasst hat, ist mit der Sedisvakanz (Zeit ohne Bischof, Anm.) aufgebrochen“, heißt es. Durch die Prüfung von übergeordneter Stelle soll eine gute pastorale Entwicklung ermöglicht werden.

