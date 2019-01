Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Alois Schwarz wechselte im Juli 2018 von Klagenfurt nach St. Pölten © Köstinger

Es war drastisch und für manche in der Klarheit bereits befremdlich, was in den letzten Monaten und Tagen an Details über die Ära von Bischof Alois Schwarz in Kärnten öffentlich wurde. Für andere waren die Fakten, die medial längst über die Grenzen Österreichs hinaus reichen, nichts Neues; seit Jahren sind sie auch durch Berichte der Kleinen Zeitung bekannt, bekamen aber in der Zusammenfassung neue Wirkung.

Vom „System Schwarz“ ist die Rede. Was das ist? Es geht nicht um Einzelereignisse in der Kärntner Kirche seit 2001, seit Alois Schwarz hier Egon Kapellari ablöste. Es geht um den Führungs- und Lebensstil des Bischofs, um das Abhängigkeitsverhältnis von einer Frau, jetzt als „Schattenbischöfin“ bezeichnet, um Vorwürfe der Misswirtschaft im Bistum, dem millionenschweren Mensalgut, also der Privatschatulle des jeweiligen Kärntner Bischofs.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.