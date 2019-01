Facebook

Die Zeit der Interimsleitung mit Administrator Guggenberger (Mitte) an der Spitze soll laut Rom geprüft werden © Oskar Hoeher

Hochspannung weiter in der Katholischen Kirche Kärnten. Freitag sorgten Hinweise der Kärntner Kirchenführung für Aufregung, wonach der apostolische Visitator Erzbischof Franz Lackner bei seiner Visitation der Kärntner Kirche nur die Zeit der Sedisvakanz prüfen werde. Es gehe also um die Zeit der interimistischen Kirchenführung mit Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger und die korrigierenden Maßnahmen nach der Ära von Bischof Alois Schwarz: Kündigungen, neue Statute, neue Kontrollgremien fürs Bistum. Schwarz ist am 1. Juli nach St. Pölten gewechselt.

