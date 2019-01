Obwohl er zuständiger Referatsbischof ist, sagte Alois Schwarz Teilnahme an österreichweiter Konferenz in Salzburg ab. Bevorstehende apostolische Visitation des Salzburger Erzbischofs Lackner in Kärnten als Grund.

Referatsbischof für Pastoral, Alois Schwarz © APA/Helmut Fohringer

Derzeit gibt es keine österreichweite kirchliche Veranstaltung, in der nicht die Vorkommnisse in der Katholischen Kirche Kärnten aus der Ära von Bischof Alois Schwarz, der im Sommer nach St. Pölten wechselte, Thema ist. So auch am Mittwoch zum Auftakt der alljährlich zu Jahresbeginn in Salzburg stattfindende Pastoraltagung für die Leiter und Stellvertreter der Seelsorgeämter sowie in der Pastoral tätige Laien wie Priester der Diözesen.

