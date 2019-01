Salzburger Erzbischof Lackner holt als apostolischer Visitator Bischof Benno Elbs in Gruppe der Ermittler. Start der Visitation in Kärnten wird noch geheim gehalten.

Bischof Benno Elbs wird in Kärnten bei der Visitation tätig werden © APA/LISA MATHIS

Noch gibt es viel mehr Fragezeichen rund um die apostolische Visitation der katholischen Kirche in Kärnten als Antworten. Eines wurde allerdings am Mittwoch offiziell bekannt. Benno Elbs, der Vorarlberger Bischof, wird in der Arbeitsgruppe sein, die der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als apostolischer Visitator derzeit zusammenstellt. Benno Elbs ist auch ausgebildeter Psychotherapeut. In Kärnten wird sein Einsatz so bewertet, "dass er verhindern soll, dass bei den Gesprächen Blut fließt", wie ein hoher Kirchenmann drastisch formuliert.