Freiheitliche verweisen auf die anderen Bundesländer, in denen die Netzkosten bis zur Hälfte günstiger sind als hierzulande.

Parteiobmann Gernot Darmann (rechts) mit dem stv-Klubobmann Christian Leyroutz ©

In ihrer ersten Pressekonferenz im Jahr 2019 haben die Freiheitlichen am Dienstag ein düsteres Bild von den Lebensumständen der Kärntner gezeichnet. So betonte der stellvertretende Klubobmann Christian Leyroutz, dass sich 110.000 Kärntner keine außergewöhnlichen Anschaffungen leisten können und 12.000 ihre Wohnungen nicht ausreichend warm halten können. Deshalb drängt die Partei auf eine Senkung der Energiekosten.

