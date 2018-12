Nach Veröffentlichung des Prüfberichts zum Bistum Gurk in der Ära von Bischof Schwarz und Aufzeigen des „Systems Schwarz“ durch Kärntner Kirchenführung spricht jetzt Kardinal Schönborn von prüfen und untersuchen.

Kardinal Schönborn geht von ehrlicher Klärung aus © APA/BARBARA GINDL

Vorerst schien es, als würden weder Rom noch Wien darauf reagieren, dass die Kärntner Kirchenleitung am Dienstag in aller Deutlichkeit mit dem System Bischof Schwarz abrechnete und den Prüfbericht zum Bistum aus der Ära von Alois Schwarz in Kärnten entgegen der Weisung aus Rom veröffentlichte.