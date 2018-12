Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An einer Neuen Mittelschule gibt es heftigen Ärger © KLZ/Scheriau

"Ich war wie in einer Schockstarre. Die Vorwürfe waren ungeheuerlich und falsch.“ Das sagt die Direktorin einer Neuen Mittelschule (NMS) in Kärnten. Vor einer Woche beschäftigte „ihre“ Schule sogar den Landtag. Abgeordneter Gerhard Köfer (Team Kärnten) wollte von Landeshauptmann und Schulreferent Peter Kaiser (SPÖ) Aufklärung über angeblich untragbare Zustände an der NMS (Probleme mit Schülern, Eltern und Lehrern). Kaiser sagte Aufklärung zu und ortete in der öffentlichen Landtagssitzung eine „Führungsschwäche der Führungsperson der Schule“.

Mehr zum Thema Missstände "Horrorschule" bekommt jetzt Nachhilfe vom Land

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.