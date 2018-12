Facebook

Guggenberger mit Mitgliedern des Domkapitels © KK/Pressestelle/Höher

Das Gurker Domkapitel, in Normalzeiten engstes Beratungsgremium des jeweiligen Bischofs, das derzeit aber die Diözese Gurk-Klagenfurt leitet, hat am Dienstag in einem eilends einberufenen Termin mit einem Pressestatement schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Kärntner Diözesanbischof Alois Schwarz erhoben. Selbst Journalisten, die Jahrzehnte im Dienst sind, zeigten sich überrascht von der Deutlichkeit des Statements. Engelbert Guggenberger betonte gleich eingangs, dass er nun nicht als Administrator, also als interimistischer Leiter der Diözese spreche, sondern als Dompropst. Er sprach vom "System Schwarz", ging detailliert auf die Amts- und Lebensführung, auf fragwürdige Personalentscheidungen, undurchsichtige Vorgänge und Kommunikations- und Führungsstil von Schwarz ein, der jetzt Bischof in St. Pölten ist. Der Schlüssel dazu liege in dessen persönlichem Umfeld, so Guggenberger.

