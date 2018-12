Facebook

Lob quer durch alle Fraktionen gibt es im Kärntner Landtag am Mittwoch nur für einen. Horst Felsner, Chef der Finanzabteilung des Landes, geht kommendes Jahr in Pension und war damit zum letzten Mal in die Budgeterstellung involviert. Angesichts der Umstellung auf doppelte Buchführung war das diesmal eine besondere Herausforderung. Die Budgetdebatte (hier im Livestream) bringt das zu erwartende Bild: Die Abgeordneten der Landeshauptmannpartei SPÖ lobt das Budget in höchsten Tönen, die Opposition übt heftige Kritik. Und irgendwo dazwischen findet sich der Juniorpartner in der Koalition, die ÖVP, die den Landesvoranschlag für 2019 mitbeschließen wird. Offenbar mit Bauchweh, wie die Wortmeldungen zeigen. Foto © Grafik: Silke Ulrich „Das ist alles andere als ein Jubelbudget“, konstatiert ÖVP-Klubobmann Markus Malle. Man stehe vor „massiven Herausforderungen“, auf die es noch keine Antworten gäbe. Nur mit einem „Kunstgriff“ über ein Kontrollkonto, konnten die Maastricht-Vorgaben erfüllt werden. Von einem Schuldenabbau, wie von der ÖVP im Wahlkampf gefordert, ist man weit entfernt. Fast 84 Millionen Euro Neuverschuldung sieht das Budget für 2019 vor. „Der mittelfristige Finanzplan ist nicht so einfach zu schlucken. Kärnten kann sich einen Abgang von 80 bis 90 Millionen Euro in den nächsten Jahren nicht leisten“, sagt Malle. Laut Finanzrahmen werden die Finanzschulden bis 2022 auf 3,97 Milliarden Euro steigen.

