Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus dem Vatikan ist angekündigt, dass es weitere Weisungen für Kärnten geben wird © APA

Keine Spur von adventlichem Frieden in den Reihen der Katholischen Kirche Kärnten. Klerus wie Kirchenbasis und damit auch die Beitragszahler sind gehörig aufgerüttelt, seit Rom am Montag per Weisung die Veröffentlichung des Prüfberichts des Bistums aus der Ära von Bischof Alois Schwarz untersagt hat. Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger hatte mit Ökonom Stiftspfarrer Gerhard Kalidz und Kanzler Jakob Ibounig als Proponenten der Arbeitsgruppe eine Pressekonferenz zum Prüfbericht geplant. Die wurde per Weisung aus Rom untersagt. Der Prüfbericht musste an Rom weitergeleitet werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.