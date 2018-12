Facebook

© Weichselbraun Helmuth

Im Kärntner Landtag wird es am heutigen Mittwoch mit der Debatte über das Budget für 2019 ernst. Davor werden in der Fragestunde aber noch andere Themen diskutiert. So erreicht auch die hitzige Debatte um das Kunstprojekt „Wald im Stadion“, im Herbst 2019 im Klagenfurter Wörtherssestadion geplant, den Landtag.

