Helmut Schüller, Sprecher der Pfarrerinitiative © APA/HELMUT FOHRINGER

In den Reihen der Katholischen Kirche Kärnten und darüber hinaus gehen die Wogen hoch, seit Rom am Montag die Weisung erteilt hat, dass die für Dienstag geplant gewesene Pressekonferenz zum Prüfbericht des Bistums aus der Ära von Bischof Alois Schwarz in Klagenfurt abzusagen ist. Ob Dechantenkonferenz oder Seelsorgeamt mit den Gliederungen der Katholischen Aktion: Von verschiedensten Seiten ist geplant, den Protest über das Vorgehen in Rom und Wien zu deponieren.

