© Fotolia/Photographee.eu

Sterbende haben meist nur noch einen Wunsch: Daheim bei der Familie sein. Damit das auch möglich ist, wird in Kärnten das in Wien bereits erprobte System der „Hospiz Palliativ Care“ übernommen. Bis 2021 sollen 80 Prozent aller mobilen Pflegekräfte auch zur Hospizbetreuung eingesetzt werden. „Wenn es medizinisch vertretbar und für die Angehörigen nicht zu belastend ist, wollen wir die Tür zum Sterben daheim weiter öffnen“, erklärt Susanne Zinell, medizinische Leiterin des mobilen Palliativteams am LKH Villach.

