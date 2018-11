Facebook

Für die Abdeckung von Wildschäden stellt die Landesregierung den Betroffenen im kommenden Jahr 100.000 Euro in Form eines Fonds zur Verfügung. Wie im Finanzausschuss bekannt wurde, sind das nicht die einzigen Kosten, die auf das Land zukommen. Für Verwaltung und Abwicklung wurden zwei neue Posten ausgeschrieben. Kostenpunkt: 145.792,50 Euro. Also fast eineinhalb Mal so viel, wie den Waldbesitzern zugute kommt. Ein gefundenes Fressen für die Opposition. "Das ist ein Schildbürgerstreich der Sonderklasse. Es zeigt sich einmal mehr, dass der Hausverstand in dieser Regierung abgeschafft wurde", sagt FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann. Für die Verwaltung des Fonds werde sogar ein A-Beamter eingestellt.

