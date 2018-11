Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorerst 17 Millionen Euro sollen die Forstschäden betragen © KK/Bundesheer

Die jüngsten Unwetter als flächenmäßig größter Katastrophenfall, den es je in Kärnten gegeben hat, sind heute Thema in der Aktuellen Stunde des Landtages (ab 10 Uhr). Auf Antrag des FPÖ-Klubs wird über „rasche Hilfe für Unwetteropfer“ debattiert. Denn es sind zwei Drittel des Landes betroffen, Private wie Gemeinden. Vorerst 35 Millionen Euro machen die Forstschäden, 17 Millionen die Schäden an Straßen und Wegen aus. In der Debatte wird es zwischen FPÖ und ÖVP auf der einen und der SPÖ auf der anderen Seite vor allem um das Nothilfswerk und die strittig niederen Einkommensgrenzen für Entschädigungen von Privatpersonen bzw. um die Gemeindebeiträge gehen. Spannend sind dabei die unterschiedlichen Positionen der Koalitionspartner SP und VP.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.