Das Alleinsein im Alter wird auch für die Politik zum Zukunftsthema © Fotolia/Rohde

Seit elf Monaten steht Elisabeth Scheucher-Pichler (64) an der Spitze des Kärntner Seniorenbundes. Sie folgte Carsten Johannsen nach, der die ÖVP-Teilorganisation nach schweren internen Turbulenzen in ruhige Fahrwasser geführt hat. Mit über 10.000 Mitgliedern in 112 Ortsgruppen ist der Seniorenbund die mit Abstand stärkste Teilorganisation in der Kärntner ÖVP. Scheucher, die Politikerfahrung auf Gemeinderats-, Landtags- wie Nationalratsebene hat, kann also innerparteilich stark aufzeigen. Wissend, „dass ohne Senioren keine Wahlen zu gewinnen sind“.

