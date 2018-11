Facebook

Landesrat Martin Gruber mit WdF-Präsident Hans Hueter © Winkler

Was sagt die Kärntner ÖVP als Koalitionspartner in der Landesregierung zu 83,8 Millionen Euro Neuverschuldung das Landes im Budgetentwurf 2019 von Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ)? „Natürlich geht diese Neuverschuldung nicht in die richtige Richtung und lässt uns nicht kalt. Es gab harte Diskussionen. Die 83 Millionen waren der Ausfluss einer harten Verhandlung, weil 2019 im Ablauf eines der schwierigsten Jahre wird“, so ÖVP-Obmann Landesrat Martin Gruber zur Kleinen Zeitung.

