Neue Ära der „Doppik“ für das Kärntner Landesbudget 2019, das am Dienstag vorgelegt wird. Höhere Verantwortung für Referenten. Flutschäden lassen Einiges offen.

Auch im Landtag wird das Budget wieder für heftige Diskussionen sorgen © Weichselbraun

Wenn Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) heute in der Landesregierung die Zahlen zum Kärntner Landesbudget 2019 vorlegt, bricht eine neue Ära der Haushaltsführung an: Mit „Doppik“ zieht doppelte Buchführung, wie sie von jedem Unternehmen verlangt wird, endlich auch in der Landeverwaltung ein.

