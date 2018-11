Kärnten intern"Auch in weniger guten Tagen zu Gruber halten"

Facebook

Martin Gruber mit seinen vier Obmann-Stellvertretern © Gert Eggenberger

Einige Aussagen, die Dienstag beim ÖVP-Landesparteitag in Velden fielen, klingen nach. So gab der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Martin Gruber, der mit klaren 98,37 Prozent (oder 301 von 306 Stimmen) als Parteiobmann gewählt wurde, mit auf den Weg: „Wenn man die Mehrheit der Bürgermeister hinter sich hat, hat man die Chance, den Umschwung im Land zu schaffen.“ Eindringlich auch der Appell des Steirers an die Kärntner ÖVP-ler: „Ich bitte Euch, in guten und in weniger guten Tagen zu ihm zu halten.“ Martin Gruber (35) sei „der richtige Mann“. Davon zeigten sich auch Kärntner ÖVP-Granden der Vergangenheit überzeugt: „Gruber hat die Partei in ruhige Fahrwasser geführt. Das ist ein wichtig für einen erfolgreichen Weg“, meinte Ex-Landesrat und ÖVP-Chef Georg Wurmitzer. Christof Zernatto, der mit der ÖVP auf Platz drei Landeshauptmann wurde, bewertet es als „exzellent, wie die beiden Landesräte Gruber und Ulrich Zafoschnig mit großer Ruhe und eigener Handschrift in der Landesregierung agieren“. Klagenfurts Ex-Bürgermeister Harald Scheucher sprach von einem „Erfolgsduo“. Zafoschnig sei der „Urbane und Gruber der Rustikale“. Zum Hinweis, dass bei ÖVP-Parteitagen immer alles bestens sei und das Rumoren danach beginne, meinte er vielsagend: „Da kann ich nicht widersprechen.“ Thomas Goritschnig, Ex-Bürgermeister von Köttmannsdorf, konstatierte: „Es ist gut, wenn die Partei sich verjüngt. Dann ist sie am Puls der Zeit.“

